Une délégation parlementaire marocaine souligne à Istanbul l’importance de renforcer les politiques nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire

vendredi, 27 janvier, 2023 à 15:30

Rabat – Une délégation parlementaire marocaine a mis l’accent, vendredi à Istanbul, sur la nécessité de renforcer les politiques nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Le Parlement indique dans un communiqué que la délégation, qui participe aux travaux de la réunion de la Commission économique, financière, des affaires sociales et de l’éducation de la l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, a plaidé en faveur de législations nationales formant un cadre juridique pour l’action parlementaire dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l’auto-suffisance.

Elle a également appelé à cette occasion au renforcement des relations parlementaires entre les commissions permanentes chargées de la sécurité alimentaire au sein des institutions législatives dans l’ensemble des États.

La délégation marocaine, composée de membres des deux chambres du Parlement, poursuit le communiqué, a relevé dans ce cadre l’importance de consolider la coopération Nord-Sud, selon une approche participative visant à assurer la sécurité alimentaire.

Les parlementaires marocains ont, par ailleurs, mis en avant la position distinguée du Royaume dans le domaine de la sécurité alimentaire, soulignant que celle-ci est le fruit des politiques nationales en la matière et des orientations stratégiques adoptées par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La délégation parlementaire est composée de Meriem Rmili du groupe du Rassemblement national des indépendants, de Adil Sbai et Abderrahman Drissi du Groupe haraki, de Abdelilah Haidar du groupe socialiste et de Abdelkrim Mehdi de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Les travaux de cette rencontre s’inscrivent dans le cadre des réunions des commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, et qui contribuent à enrichir le débat et le dialogue et de formuler des recommandations sur plusieurs questions liées à la sécurité, aux droits de l’Homme, à l’économie, aux finances, aux affaires sociales, à la culture, à l’énergie et à l’environnement, ainsi qu’aux droits de la femme dans les pays du pourtour méditerranéen.

La création de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, dont la présidence est assurée actuellement par le Royaume, en la personne du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a été proposée dans une résolution du Parlement européen et approuvée lors de la cinquième Conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères, tenue à Valence en avril 2002. Sa session inaugurale s’était tenue en Grèce en mars 2004.