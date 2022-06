Le Forum de la Chambre des Conseillers de la jeunesse, un apport pour une ouverture sur les questions sociétales (M. Mayara)

mercredi, 1 juin, 2022 à 15:32

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, a indiqué, mercredi à Rabat, que le Forum de la Chambre des Conseillers de la jeunesse marocaine constitue une valeur ajoutée quant à l’ouverture de l’Institution sur les questions et les préoccupations sociétales, aux côtés d’autres événements qu’elle organise.

L’apport de la tenue de ce forum ne signifie nullement négliger le rôle des instances et du reste des institutions concernées, en raison de la convergence des actions ciblant cette catégorie, a affirmé M. Mayara à l’occasion de l’ouverture de la session constitutive du Forum, placée sous le thème “quelle politique territoriale régionale pour la jeunesse ?”.

“Nous espérons, en tant qu’institution soucieuse des préoccupations des acteurs territoriaux, jouer notre rôle non seulement dans l’enrichissement des politiques territoriales destinées aux jeunes, mais aussi dans le suivi et l’évaluation de la participation des jeunes aux processus de leur élaboration et mesurer l’impact de leur mise en œuvre, conformément aux dispositions de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, notamment en matière de concertation et d’identification de manière participative des questions prioritaires pouvant être inscrites dans le cadre des travaux de la Chambre des Conseillers en matière de législation, de contrôle et de l’évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse”, a-t-il dit.

M. Mayara a poursuivi que la réflexion sur les conclusions de ce forum portera sur l’élaboration d’une matrice de lignes directrices pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques prenant en compte l’incarnation d’une “pleine citoyenneté des jeunes” conformément aux Hautes Instructions Royales contenues dans le discours du 20 août 2012, mettant l’accent sur l’importante de l’institutionnalisation du dialogue parlementaire de la jeunesse, son rôle et les objectifs escomptés.

Le président de la deuxième Chambre a en outre rappelé l’engagement du Royaume dans une dynamique de réforme visant le lancement de plusieurs chantiers structurants sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, couronnés par l’adoption d’une nouvelle Constitution qui accorde une place de choix aux questions de la jeunesse, au premier rang desquelles figure la création d’un Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.

M. Mayara a également présenté des données et statistiques liées à la jeunesse sur le plan international, notamment dans les domaines de l’accès au marché du travail, des nouvelles technologies, de l’éducation, des droits de l’homme, de l’édification démocratique et de la représentativité dans les institutions politiques.

Il a appelé à la nécessité de tenir compte de la variable démographique, chaque fois que les circonstances l’exigent lors de la promulgation des politiques publiques y afférents, en plus de la prise des décisions qui en découlent et de prendre en compte les attentes et les enjeux liés aux jeunes dans l’édification démocratique et la marche de développement.

L’institution législative cherche à travers ce forum qui connaît la participation de plus de 300 jeunes marocains de moins de 30 ans, représentant diverses instances politiques, syndicales et associatives dans les différentes régions du Royaume, à améliorer la gouvernance des programmes et projets économiques et sociaux liés à la jeunesse dans sa dimension régionale et son extension territoriale et à élargir le cadre institutionnel pour renforcer la participation démocratique des jeunes aux niveaux central et territorial.

Elle ambitionne également de promouvoir le dialogue entre les jeunes, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, d’une part, et les institutions de gouvernance, de l’autre, et d’intégrer les aspirations et attentes des jeunes dans les agendas des centres décisionnels au niveau territorial.