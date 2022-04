Lancement de la 2ème édition du Prix de la presse parlementaire au titre de l’année 2022

vendredi, 29 avril, 2022 à 21:36

Rabat – La Chambre des représentants a annoncé, vendredi, le lancement de la deuxième édition du Prix de la presse parlementaire au titre de l’année 2022.

Organisé annuellement conformément au règlement intérieur de la Chambre des représentants, le Prix vise à encourager et à rendre hommage aux talents des médias nationaux, en reconnaissance à leurs efforts individuels et collectifs dans la contribution à la promotion de l’action parlementaire, au renforcement de la participation politique et à la consolidation de l’État des institutions.

Les Prix décernés sont : le Prix du mérite, octroyé à un(e) journaliste dont le parcours est dédié à suivre de près la question parlementaire, le Prix de la presse écrite, le Prix de l’audiovisuel et le Prix de la photographie.

Les établissements médiatiques nationaux (télévision, radio, agence, journaux et sites électroniques) peuvent participer à toutes les catégories susmentionnées.

Pour candidater, les personnes intéressées doivent soumettre, du 29 avril au 29 mai 2022 et répondre aux exigences suivantes :

-Être de nationalité marocaine,

-Avoir 3 ans minimum (2020, 2021, 2022), dans la pratique professionnelle journalistique,

-Être détenteur de la carte de presse au titre de l’année 2022,

-La candidature devra être présentée à titre individuel ou bien collectif, dans le cadre d’un groupe de travail.

-Les établissements de presse peuvent proposer la candidature d’une personne ou d’un groupe formant partie de son équipe.

-Les travaux soumis devront être présentés sous leur format initial, tel que diffusé dans l’un des médias nationaux et dont la publication date du 01/01/2021 au 31/12/2021.

-S’agissant de la presse électronique, les travaux en lice devront être gardés au niveau du site d’information sur lequel la publication a eu lieu, jusqu’à l’annonce finale des lauréats.

Les travaux devront être soumis en 5 exemplaires, au niveau du bureau d’ordre du siège de la Chambre des représentants, sis Ave Mohammed V, Rabat, joints au formulaire de candidature disponible sur le site internet www.chambredesrepresentants.ma ou envoyés par e-mail à l’adresse prixpresse2022@parlement.ma

Pour plus d’informations, le secrétariat du comité organisateur du Prix est joignable aux numéros suivants : 05.37.67.96.90 – 05.37.67.96.50