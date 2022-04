M. Sadiki: la stratégie “Génération Green” érige les terres collectives en levier de promotion de l’investissement

lundi, 11 avril, 2022 à 17:54

Rabat – La stratégie agricole “Génération Green” place les terres collectives au centre de ses mécanismes et en fait un levier de promotion de l’investissement, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

En réponse à une question sur “la mobilisation des terres collectives pour l’investissement”, présentée par le groupe du progrès et du socialisme au cours de la session des questions orales à la Chambre des représentants, M. Sadiki a souligné que le but étant de “garantir un développement inclusif et intégré à même de faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles et une classe moyenne agricole”.

Dans ce sens, le ministre a fait état d’une étroite collaboration entre les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, faisant savoir qu’une circulaire commune a été publiée dans ce sillage définissant la procédure de mise en œuvre de ce chantier qui vise à mobiliser et valoriser pas moins d’un million d’hectares.

Le ministère, a-t-il ajouté, a procédé aussi à l’élaboration d’une offre complète dédiée à la valorisation des terres collectives à travers la mise en place d’un système incitatif adéquat dans le cadre du fonds de développement agricole, outre l’élaboration d’un décret fixant les incitations financières octroyées aux ayants droit.