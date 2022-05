M. Talbi Alami s’entretient avec le président de la Fondation Corée-Afrique

mardi, 31 mai, 2022 à 20:58

Rabat – Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec le président de la Fondation Corée-Afrique, Lyeo Woon-Ki, qui ont porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux institutions.

A cette occasion, M. Lyeo Woon-Ki a mis en exergue les objectifs de la Fondation Corée-Afrique, créée en 2018, visant la promotion des relations économiques et politiques entre la Corée du Sud et les différents pays africains, l’examen des opportunités disponibles ainsi que l’échange des informations pour une compréhension et entente communes des différentes questions d’intérêt bilatéral, indique un communiqué de la Chambre.

Il a pour objectif également le raffermissement de l’échange et de la coopération entre les secteurs publics et privés en Corée du Sud et aux pays africains, la mise en œuvre des projets prioritaires de la Fondation Corée-Afrique, a-t-il indiqué, soulignant que cette institution aspire à consolider ses relations avec la Chambre des représentants de façon à renforcer le dialogue et la communication durable entre les deux pays.

Pour sa part, M. Talbi Alami s’est félicité des bonnes relations Maroco-Sud coréennes, précisant que la Chambre des Représentants entend promouvoir ces relations à travers l’échange de visites, les groupes d’amitié, ainsi que la création de forums de débat, de dialogue et de consultation à propos des thèmes de premier plan sur l’agenda parlementaire commune.

Cette entrevue, à laquelle a pris part l’ambassadeur de la République de Corée au Maroc, M. Keeyong Chung, a été également une occasion pour les responsables des deux pays de discuter de plusieurs questions parlementaires bilatérales, régionales et internationales susceptibles de faire avancer les relations entre les deux pays.