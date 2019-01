Maroc-Qatar: vers le renforcement de la coopération parlementaire

samedi, 19 janvier, 2019 à 16:09

Rabt – Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le président du Conseil de la Choura qatari, Ahmad Bin Abdallah Bin Zaid Al Mahmoud, autour des moyens de renforcer la coordination entre les institutions parlementaires des deux pays dans les différents forums nationaux et internationaux.

Lors de cette entrevue, tenue en marge du séminaire international sur les expériences de réconciliation nationale, organisé les 17 et 18 janvier par la Chambre des conseillers, en coordination avec l’Association des Sénats, choura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme et le Conseil national des droits de l’Homme, les deux parties ont souligné l’importance de poursuivre l’action parlementaire commune en vue de renforcer les relations de partenariat solides entre les deux pays frères.