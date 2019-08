Le Directeur général de l’ISESCO félicite SM le Roi à l’occasion du nouvel An de l’Hégire

samedi, 31 août, 2019 à 23:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), M. Salem Ben Mohamed El Malek, à l’occasion de l’avènement de la Nouvelle Année de l’Hégire 1441.

Dans ce message, le Directeur général de l’ISESCO exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage d’acquis et de réalisations pour le peuple marocain et pour le Royaume.

M. Salem Ben Mohamed El Malek implore également le Très-Haut de préserver le Souverain, de guider Ses pas, de couronner de succès Ses actions et de Le combler en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR le Prince Moulay Rachid, ainsi que l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.