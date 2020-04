Message de félicitations à SM le Roi de l’Émir du Koweït à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

vendredi, 24 avril, 2020 à 17:57

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’Etat du Koweït, SA Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, SA Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah exprime à SM le Roi ses sincères félicitations et ses voeux les meilleurs à l’occasion du mois béni de Ramadan, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour les deux pays frères et la Oumma arabe et islamique dans la gloire et le bien-être, et de lever la pandémie de coronavirus des terres musulmanes, du monde et de l’ensemble de l’humanité.

L’Émir de l’État du Koweït implore également le Très-Haut de réaliser les aspirations du Royaume du Maroc et de son peuple frère à davantage de gloire et de prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi, et de perpétuer sur le Souverain les bienfaits de santé et de quiétude.