SM le Roi félicite le Président yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 22 mai, 2018 à 10:25

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Yémen, M. Abd Rabbo Mansour Hadi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de quiétude à M. Mansour Hadi, tout en souhaitant au peuple yéménite frère la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité dans la paix, la sécurité et la stabilité.

Partant des liens de fraternité solide et d’estime mutuelle qui unissent les deux peuples, le Souverain fait part, à cette occasion, de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Abd Rabbo Mansour Hadi en vue de raffermir les relations de coopération fructueuse bilatérale, au service des deux pays et en contribution à la consolidation des ponts de solidarité et d’entraide entre les peuples de la Oumma arabe.

SM le Roi réitère également la solidarité totale du Royaume du Maroc avec la République du Yémen sœur et son soutien aux efforts et initiatives entrepris par le président Mansour Hadi pour parvenir à une solution politique à même de préserver l’unité territoriale et la souveraineté nationale du Yémen.