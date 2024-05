SM le Roi félicite M. Tô Lâm à l’occasion de son élection Président de la République socialiste du Vietnam

vendredi, 24 mai, 2024 à 16:27

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Tô Lâm à l’occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Lâm Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans la haute mission qui lui a été confiée.

“Je tiens également à vous assurer de Ma détermination à œuvrer avec Votre Excellence, pour enrichir davantage l’étroite amitié maroco-vietnamienne et porter notre coopération bilatérale prometteuse à un niveau encore plus solide et fécond”, écrit SM le Roi.