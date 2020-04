SM le Roi reçoit un message de félicitations du Vice-Émir du Qatar à l’occasion du mois sacré de Ramadan

lundi, 27 avril, 2020 à 21:19

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Vice-émir de l’Etat du Qatar, SA Cheikh Abdellah Ben Hamad Al Thani, à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Vice-Émir du Qatar, exprime à SM le Roi et au peuple marocain frère, ses chaleureuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans la santé pour le Souverain, et davantage de développement et de prospérité pour le Royaume du Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.