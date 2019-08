Argentine: les répercussions de la crise économique suite aux résultats des primaires, thème de la prochaine rencontre périodique du Pôle de la MAP en Amérique du Sud

mercredi, 28 août, 2019 à 18:39

Buenos Aires – Le journaliste et écrivain argentin Esteban Rafele, spécialiste en questions économiques et financières, sera l’invité vendredi à Buenos Aires de la rencontre périodique du Pôle de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en Amérique du Sud, organisée sous le thème “Argentine: les répercussions de la crise économique après la défaite de la coalition au pouvoir lors des primaires”.

M. Rafele, auteur du livre “El Otro y Yo” (L’autre et moi), est l’un des journalistes économiques les plus en vue de la chaîne d’information argentine TN (Todo Noticias), l’une des plus importantes en Amérique latine.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques lancées par le Pôle Amérique du Sud de la MAP en vue de créer un espace pour débattre de différentes questions d’actualité locales, régionales et internationales couvrant divers domaines.

Le Pôle Amérique du Sud de la MAP, dont le siège se trouve à Buenos Aires, œuvre à organiser des rencontres périodiques en présence de médias locaux et internationaux, avec des personnalités de différents horizons, issus notamment des mondes politique, économique, culturel et sportif pour mettre en lumière des questions d’actualité et d’autres intéressant les relations entre le Maroc et l’Amérique Latine.