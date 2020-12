Clôture en apothéose du 17è Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira

jeudi, 17 décembre, 2020 à 1:16

Le compte rendu de discussions relatif au projet de création d’un centre de formation au Maroc pour les formateurs de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), a été signé récemment entre l’Agence coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et le ministère de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Département de la Formation Professionnelle).