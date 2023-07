FNM: de grands projets ambitieux pour célébrer l’art, la culture et le patrimoine

jeudi, 27 juillet, 2023 à 12:44

Rabat – La Fondation nationale des Musées (FNM), qui célèbre ses 12 ans d’engagement au service de la culture, à la faveur de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, entend mettre en œuvre plusieurs projets ambitieux qui consacrent son ambition de construire un avenir où l’art, la culture et le patrimoine continueront d’être célébrés, partagés et préservés.

Parmi ces projets, la Fondation cite l’ouverture prochaine de deux musées à Fès “Batha de l’art islamique” et “mémoire juive”, ainsi qu’un musée du Football Marocain à Rabat.

Il s’agit aussi d’ouvrir un futur complexe muséal à Rabat qui abritera un centre de conservation du patrimoine, un laboratoire de musée, une résidence artistique, un centre de formation panafricain dédié aux métiers de la conservation et de la restauration, et deux nouveaux musées qui viendront enrichir la palette muséale du Royaume : un dédié à la ville de Rabat et l’autre au continent africain, souligne la Fondation dans un communiqué, notant que les réalisations et les réussites accomplies au fil de ces douze ans par la FNM lui permettent de s’élargir sur de nouvelles perspectives.

La même source relève que la Fondation s’est toujours placée au service de tous les Marocains, en renforçant sa position régionale à travers l’ouverture de musées dans plusieurs villes du Maroc. Portée par une vision résolument tournée vers l’avenir, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, la Fondation Nationale des Musées s’apprête également à franchir de nouveaux horizons.

Forte de ses réalisations passées, elle nourrit l’ambition de poursuivre ce chemin parcouru pour faire rayonner le patrimoine culturel et historique et continuer à susciter l’émerveillement auprès du public, ajoute le communiqué.