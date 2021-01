La FNM lance un concours pour la création et la réalisation graphiques destinées à la refonte de son identité visuelle

lundi, 25 janvier, 2021 à 19:11

Rabat – La Fondation nationale des musées (FNM) organise, du 20 janvier au 15 février, un concours pour la création et la réalisation graphiques, destinées à la refonte de son identité visuelle et l’évolution de sa charte graphique et ses déclinaisons sur les supports de communication.

“Pour fêter ses 10 ans, la Fondation souhaite renouveler son image de marque en mettant en avant ses objectifs principaux dont la préservation du patrimoine muséal par l’enrichissement des collections, l’inventaire et la conservation du patrimoine existant, l’encouragement des formations, l’exposition et la promotion du patrimoine culturel marocain et par la démocratisation de l’accès à l’art et à la culture”, a indiqué la FNM.

“Ce renouvellement va, par ailleurs, de pair avec une réflexion sur l’identité visuelle globale de l’institution”, qui a pour objectif de la clarifier, d’en assurer une meilleure cohérence déclinable sur tout type de support, de signaler ce changement ainsi que de “contemporanéiser et dynamiser l’image de la FNM”, a précisé la même source.

Ce concours a également pour objectif de moderniser l’image de marque de la Fondation nationale des musées, en cohérence avec ses missions tout en conservant son authenticité afin d’en faire un véritable repère au cœur du monde culturel et artistique au Maroc et au-delà.

Le logo et la charte graphique sont destinés à être utilisés sur tous les supports de communication interne et externe, papier et numérique, alors que le texte “Fondation Nationale des musées” devra figurer sur le logo en langue arabe, française et tifinagh.

Créée en 2011 dans le but de valoriser le patrimoine muséographique national, en renforçant la gouvernance muséale du pays, la FNM est une institution publique à but non lucratif investie de la personnalité morale et de l’autonomie financière et appelée à gérer, pour le compte de l’État, les musées nationaux.