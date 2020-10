La Fondation nationale des musées déplore le décès de l’artiste-peintre Mohamed Melehi

mercredi, 28 octobre, 2020 à 22:54

Rabat – La Fondation nationale des musées (FNM) a déploré la disparition de l’artiste-peintre marocain Mohamed Melehi, décédé mercredi à Paris à l’âge de 84 ans, des suites du nouveau coronavirus.

“La Fondation nationale des musées a appris ce soir, avec une grande tristesse, le décès de l’artiste Mohamed Melehi, qui était un artiste majeur et un pionnier de la modernité qui a marqué des générations”, indique la Fondation dans un communiqué, tout en présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches.

Feu Melehi est parmi les artistes les plus actifs et engagés de sa génération, outre sa vocation d’artiste. Il est aussi pédagogue chevronné qui a enseigné à l’école des beaux-arts de Casablanca de 1964 à 1969, témoigne la FNM, ajoutant que le défunt a aussi créé et dirigé la revue artistique et littéraire “Intégral” en 1971.

Feu Melehi a également occupé des postes de responsabilité aussi bien au ministère de la Culture qu’à celui des Affaires étrangères, selon la même source.