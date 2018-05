Laâyoune : Le 1er Forum de la jeunesse et des médias, du 04 au 06 mai

jeudi, 3 mai, 2018 à 8:36

Laâyoune, La ville de Laâyoune abritera du 04 au 06 mai courant la 1ère édition du Forum de la jeunesse et des médias, initié par l’Association Sakia El Hamra de l’Audiovisuel, en partenariat avec l’Observatoire universitaire des métiers et pratiques des médias et le Master ‘’métiers et pratiques des médias’’ (MPM) relevant de la faculté des lettres et sciences humaines à l’Université Ibn Zohr d’Agadir.