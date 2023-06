L’Académie Hassan II des sciences et techniques participe à la 28ème édition du SIEL

jeudi, 1 juin, 2023 à 22:29

Rabat – L’Académie Hassan II des sciences et techniques participe à la 28ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) qui se tient à Rabat du 1er au 11 juin 2023.

Le stand de l’Académie Hassan II des sciences et techniques au SIEL “constituera une plateforme d’information et d’échange avec les visiteurs du Salon autour de l’Académie et de ses différentes missions et activités”, ainsi qu'”une vitrine de présentation de ses différentes publications, comme les actes des sessions, le bulletin d’information de l’Académie, les ouvrages d’auteurs, le journal scientifique et la Lettre de l’Académie”, indique l’Académie dans un communiqué.

“La particularité de cette année est le programme varié des manifestations qui se tiendront dans le stand de l’Académie”, fait observer la même source, notant que différentes conférences scientifiques sont à l’ordre du jour autour de thématiques scientifiques variées portant, entre autres, sur “Jeunes et sciences et promotion de la culture scientifique”, “l’hydrogène vert: Vecteur d’énergie”, “la gestion conservatoire des eaux et des sols pour un développement agricole durable dans un contexte de changement climatique dans la région Nord du Maroc”, “le Maroc et l’océan”, et “Concept One Health”.

Il s’agit également de présentations sur les missions, l’organisation et les activités de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, et sur le financement des projets scientifiques par l’Académie.

Le stand de l’Académie Hassan II des sciences et techniques sera, en outre, l’occasion de présenter des livres d’auteurs édités par l’Académie, dont « Alimentation-Nutrition », et « Savoirs et patrimoines locaux. Des atouts pour le développement des arrière-pays au Maroc ».