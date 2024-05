Lisbonne à l’heure de l’art contemporain, avec une participation marocaine

vendredi, 24 mai, 2024 à 17:30

Lisbonne – La ville de Lisbonne vit du 23 au 26 mai courant au rythme de la foire d’art contemporain ARCO Lisboa, avec la participation de la galerie d’art marocaine L’Atelier 21.

Pour cette septième édition de la foire, qui réunit 80 galeries de 23 pays, la galerie casablancaise présente les œuvres des artistes marocains Safaa Rouas, Najia Mehadji, M’barek Bouhchichi et Yamou, ainsi que Derrick Ofosu Boateng (Ghana). L’Atelier 21 participe pour la deuxième fois à cet événement artistique pour souligner la contribution significative des artistes africains au développement et à l’influence de l’art contemporain mondial.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de L’Atelier21, Nadia Amor, a relevé que la galerie ambitionne de mettre en valeur les oeuvres des artistes marocains ainsi que leur contribution à la promotion de l’art africain.

La participation à cette grande manifestation artistique vise à mettre en exergue la force et la diversité des expériences en matière de beaux-arts au Maroc et à explorer de nouveaux marchés pour les artistes marocains, a-t-elle ajouté.

Faisant le tour des œuvres exposées, Mme Amor a relevé que Bouhchichi a choisi d’aborder “le corps noir au Maroc avec tous les clichés, les stéréotypes et les préjugés auxquels il est confronté”.

“Sculpté ou peint, le corps apparaît au peintre comme un foyer de marques, de fragments et d’images, produisant une matière multiple ou explosive”, a-t-elle expliqué.

Les œuvres de Safaa Rouas sont principalement basées sur le blanc, qui symbolise l’absence, le monde intangible, la transparence et la fragilité, a poursuivi la directrice de L’Atelier 21.

Entre le visible et l’invisible, le conscient et l’inconscient, la douceur et la violence, les œuvres de Rouas sont ”autant de fenêtres ouvertes sur des mondes en tension qui interrogent en même temps nos relations les plus profondes avec le moi et l’autre”.

Concernant l’artiste Najia Mahji, Mme Amor a relevé que le geste est la source de ses créations, ce qui se traduit par des vagues qui s’enracinent et se propagent sur la toile, où la vague prend une grande place dans les œuvres de l’artiste immergée dans la pensée soufie.

Et de préciser que Yamou a toujours créé et renouvelé son jardin pictural, sans jamais se satisfaire du résultat, en s’engageant toujours dans de nouvelles recherches, en adoptant toujours des méthodes innovantes et uniques sans perdre de vue sa passion pour la nature.

Les images de l’artiste ghanéen Derrek Ofosu Boateng sont pleines de couleurs et de textures, ce qui en fait l’une des œuvres les plus vivantes pour la nouvelle génération, a ajouté Mme Amor, notant que le travail de l’artiste est un regard dramatique sur le Ghana.

Pour sa version portugaise, la foire ARCO, fondée en 1982 à Madrid, est complétée par deux événements à savoir Ocean Shapes, organisée par Paula Nascimento et Igor Simões, dédié aux projets axés sur les relations entre l’Afrique, la diaspora africaine et d’autres horizons, et Opening Lisboa, initiée par Chus Martínez et Luiza Teixeira, qui explore de nouveaux langages et espaces artistiques.

Depuis sa fondation en 2008, la galerie d’art L’Atelier 21 œuvre pour la promotion de l’art contemporain et le rayonnement des artistes marocains à l’étranger. Active au niveau international, la galerie vise également à valoriser le travail d’artistes africains, qui incarnent la vitalité de la créativité visuelle du continent.