Le Maroc et la France signent une convention de partenariat pour la promotion du gaming et des ICC

vendredi, 24 mai, 2024 à 17:39

Rabat – Le Maroc et la France ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat pour la promotion des Industries Culturelles et Créatives (ICC), notamment le gaming.

La convention, signée en marge du Morocco Gaming Expo, dont la première édition s’est ouverte ce vendredi dans la capitale, a été paraphée par le secrétaire général du département de la Communication relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini, et l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné l’importance de ce partenariat pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des jeux vidéo, mettant en avant la nécessité de la formation pour établir une véritable industrie du gaming au Maroc, ainsi que l’incubation des startups et des TPME marocaines opérant dans ce domaine.

“Ce partenariat important avec l’ambassade de France nous permettra aussi de développer cette industrie de gaming qu’on veut aujourd’hui installer dans le Royaume,” a-t-il déclaré.

Le ministre a également ajouté que cette initiative vise à créer des incubateurs capables d’aider ces startups à grandir davantage afin d’intégrer le marché mondial et à attirer des investisseurs internationaux, soulignant l’importance de ces partenariats pour les startups marocaines.

De son côté, M. Lecourtier a salué l’engagement du Maroc dans le secteur du gaming, affirmant que cette convention représente une occasion opportune pour les deux pays de mutualiser leurs compétences et leurs ressources afin de promouvoir l’innovation et la créativité.

“Depuis longtemps, le ministre Bensaid porte cette question des industries culturelles et créatives et la Cité du gaming, qui est un projet magnifique”, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur français a également exprimé l’enthousiasme des entreprises françaises déjà présentes au Morocco Gaming Expo, et leur disposition à rencontrer des partenaires marocains et à concrétiser de nombreux projets.

Il a par ailleurs ajouté que la France soutient cette initiative, insistant aussi sur l’importance de la formation et de l’entrepreneuriat pour créer de la valeur ajoutée.