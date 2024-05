“Nuits du film marocain” : Le cinéma marocain à l’honneur du 28 au 30 mai à Amman

vendredi, 24 mai, 2024 à 11:55

Amman – Le cinéma marocain sera à l’honneur du 28 au 30 mai à Amman, avec la projection de trois oeuvres du réalisateur Abdelilah El-Jaouhary, dans le cadre du programme “Nuits du film marocain”, à l’initiative de la Fondation culturelle Abdul Hameed Shoman.

Le choix du cinéma marocain est motivé par la volonté de promouvoir la culture marocaine riche et diversifiée et ses spécificités auprès du public jordanien, et de contribuer au rapprochement et au raffermissement davantage des liens d’amitié et de fraternité entre les deux peuples et les deux pays, apprend-on auprès des organisateurs.

“Nous avons décidé de braquer les projecteurs sur le film marocain en vue de rapprocher davantage la culture cinématographique marocaine des cinéphiles jordaniens”, a indiqué à la MAP la responsable de la Commission du cinéma au sein de la Fondation Abdul Hameed Shoman, Huda Qamhiyeh.

Elle a tenu à mettre en avant le développement du 7è art marocain ainsi que la qualité et le professionnalisme des oeuvres cinématographiques marocaines, notant que la Fondation a déjà accueilli plusieurs professionnels marocains, dont des critiques de cinéma.

Ainsi, trois films du réalisateur Abdelilah El-Jaouhary seront projetés. Il s’agit du long-métrage de fiction “L’Esclave” (28 mai), du long-métrage documentaire “Raja Bent Al-Mellah” (29 mai) et le long-métrage “Hala Madrid… Visca Barça” (30 mai).

Une rencontre d’interaction entre le public et le réalisateur est prévue à l’issue de chaque projection, a indiqué Mme Qamhiyeh.

La Fondation Abdul Hameed Shoman s’intéresse à la créativité culturelle et sociale comme moyen de contribution au progrès des sociétés dans le monde arabe dans les domaines variés de la littérature, des arts et de l’innovation.