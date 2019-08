Porte-étendard de la créativité artistique marocaine, Abdelfettah Karmane remporte le prix “Mondial Art Academy”

dimanche, 4 août, 2019 à 14:11

Paris- Abdelfettah Karmane, porte-étendard de la créativité artistique marocaine, vient de remporter le prix “Mondial Art Academy” pour la troisième année consécutive, pour son aquarelle “Nature morte aux citrons”.

En 2016, Karmane, représentant de marque de la créativité artistique marocaine (plastique ou picturale) dans tout ce qu’elle a de plus génial et beau, a obtenu le premier prix de la peinture figurative décerné par “Mondial Art Academy”, avec son œuvre “Nature morte aux drapés et objets traditionnels”.

Cet artiste-peintre est connu à l’international par la qualité et la fulgurance de sa palette qui exprime une impressionnante et fabuleuse maîtrise de la figuration.

Il a de nouveau décroché en 2018 un premier prix de la très renommée “Mondial Art Academy France”, dans la catégorie figurative peinture aquarelle. Et pour la troisième fois consécutive, le fameux grand prix en 2019 lui a été décerné par le jury officiel de “Mondial Art Academy”, pour une peinture aquarelle qui représente une nature morte aux citrons accompagnés d’éléments et d’objets inspirés par la mémoire et la vraie originalité marocaine arabo-andalouse, ce qui désormais confirme sa compétence et sa maîtrise des différentes techniques artistiques.

Abdelfettah Karmane est né à Sidi Slimane en 1969. Enfant déjà, il dessinait beaucoup sur papier et couvrait les murs de sa chambre de peintures, révélant ainsi une grande ardeur imaginative. Il expose pour la première fois à 14 ans, s’ensuivent alors une multitude d’expositions de haut niveau, de nombreux prix d’excellence et des médailles nationaux et internationaux louant les mérites inépuisables de ce plasticien hors-pair.