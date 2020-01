La SNA, un rendez-vous de partage d’expertises entre les artisans du monde

dimanche, 26 janvier, 2020 à 14:27

Marrakech – La Semaine nationale de l’artisanat (SNA-2020), dont la sixième édition se tient du 12 au 26 janvier à Marrakech, se veut le rendez-vous par excellence pour le partage d’expertises entre les artisans, venus en grand nombre du Maroc et d’ailleurs pour y prendre part.

Marquée par la participation de plusieurs pays amis en tant qu’invités d’honneur, à savoir la Tunisie, la Mauritanie, le Chili, l’Indonésie et l’Inde, la SNA permet aux artisans de tisser des liens entre eux et d’avoir une idée sur les produits propres à chaque pays représenté.

Dans ce sens, Meryem Majarbi, représentante de l’Office national de l’artisanat tunisien, a souligné que la SNA constitue une belle occasion pour les tunisiens pour faire connaître l’artisanat de leur pays.

L’artisanat marocain et tunisien partagent beaucoup de points de ressemblance, eu égard aux relations de fraternité entre les deux peuples et à la touche andalouse qui caractérise les produits des deux pays, a-t-elle confié à la MAP.

Pour sa part, le directeur de l’Office de développement relevant du ministère indien de textiles, Arun Kumar Yadav, a d’emblée tenu à féliciter les organisateurs de la SNA pour cette édition réussie, ajoutant que

son pays y a pris part avec quatre artisans.

La SNA offre aux artisans indiens la possibilité de mettre en avant leurs produits et de profiter de l’expertise marocaine, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il s’agit d’un rendez-vous pour faire connaissance avec les produits marocains en vue d’améliorer les produits indiens et d’y apporter une touche marocaine.

Les modèles marocains sont très impressionnants et nous allons en profiter pour améliorer et développer notre artisanat, a assuré M. Yadav, formulant le vœu de participer aux prochaines éditions avec plus d’artisans.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale par le biais de la Maison de l’Artisan, la 6ème édition de la SNA est l’occasion de mettre en exergue le secteur de l’artisanat en tant que véritable levier du développement de l’économie nationale, de même qu’elle offre de nombreuses opportunités de carrières et de perspectives professionnelles, ouvertes aux jeunes.

Cet événement phare, organisé sous le signe de l’innovation et capitalisant sur les acquis des précédentes éditions, est également l’occasion de promouvoir l’artisanat marocain et de rendre un vibrant hommage aux artisans, hommes et femmes issus de toutes les régions du Royaume, fervents gardiens d’un savoir-faire millénaire et d’un patrimoine culturel et immatériel ancestral qui honore et fait la fierté de tous les Marocains.

Aménagé sur 50.000 m2, ce Salon accueille environ 1.200 exposants (artisans, coopératives et entreprises d’artisanat) représentant les 12 régions du Maroc et tous les métiers et les arts de l’artisanat national.

La surface d’exposition comprend également un espace de préservation réservé aux métiers en voie de disparition, un espace d’animation et d’initiation aux métiers de l’artisanat dédié aux enfants et une scène sur laquelle se produiront des groupes de musique issus de toutes les régions du Maroc.

Cet événement propose une programmation riche et instructive, marquée, entre autres, par la 9ème Rencontre sur la Préservation des Métiers de l’Artisanat Marocain, une Journée thématique sur la Bijouterie, une rencontre sur le thème “Développement de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat : outils et perspectives”, ainsi que des sessions de formation et des ateliers sur la maîtrise des techniques de vente et de marketing des produits de l’artisanat et le financement dans le secteur.