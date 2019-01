14 millions de passagers par an, nouvelle capacité de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca

mardi, 22 janvier, 2019 à 20:18

Casablanca – Le projet d’extension et de réaménagement du Terminal 1 de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inauguré mardi, porte la capacité globale de l’aéroport à 14 millions de passagers par an.

Le nouveau Terminal 1, d’une une superficie de 76.000 m2, permet l’accueil d’un trafic annuel de 7 millions de passagers et comporte huit nouveaux postes de stationnement des avions, dont trois pour les gros porteurs et un poste dédié à l’Airbus 380.

Il dispose de tous les équipements nécessaires répondant aux normes et standards internationaux en vigueur en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de service.

Ainsi, le nouveau terminal, dédié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et à ses partenaires, est doté de bornes «Libre-Service BLS» permettant aux passagers de procéder eux-mêmes à leur enregistrement et de celui de leurs bagages, d’équipements pour fluidifier le cheminement des passagers (trottoirs roulants, portes automatiques, escaliers mécaniques, ascenseurs, …), une signalétique claire et visible, et neuf passerelles téléscopiques, dont une triple passerelle pour l’accueil des avions de type A380.

Avec une zone transit national et international, le Terminal 1 comporte également des bureaux de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, destinés au conseil et à l’assistance des Marocains résidant à l’étranger (MRE), des banques et des agences de change, des galeries commerciales, aménagées suivant le nouveau concept de “walkthrough”, des espaces de restauration et de détente des passagers, de culte et d’autres dédiés aux enfants.

Les travaux de réaménagement et d’extension, qui ont nécessité des investissements de l’ordre de 1,585 milliard DH, ont également porté sur l’aménagement d’une esplanade piétonne avec des espaces verts à l’extérieur de l’aéroport, d’un parking pour voiture sur deux niveaux d’une capacité de 2.075 places, ainsi que d’une aire de dépose minute.

L’ensemble des fonctions et des liaisons entre le Terminal 1 et le Terminal 2, a été étudié en vue d’accroître le niveau de qualité de service et de répondre à l’importante croissance du trafic aérien découlant notamment de la caractéristique HUB de cet aéroport.

Ce projet, financé par les fonds propres de l’Office national des aéroports, a mobilisé 840 hommes/jour de travail (600 ouvriers, 100 contremaîtres, 80 techniciens, 60 ingénieurs), et a été réalisé grâce à la contribution de 25 entreprises nationales et six étrangères.

A noter que le trafic aérien à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca a connu entre 2009 et 2018 une croissance soutenue avec une moyenne annuelle d’évolution d’environ 5% pour le trafic passagers et 2,5% pour les mouvements avions.

Ainsi, le nombre des passagers ayant transité par cet aéroport est passé de 6,3 millions de passagers en 2009 à 9,7 millions en 2018. Et les mouvements d’avions sont passés de 69.119 mouvements en 2009 à 86.565 mouvements en 2018.