6è édition TMM: Les Investissements des Marocains du Monde et le nouvel écosystème national, en débat à Marrakech

vendredi, 24 mai, 2024 à 21:09

Marrakech – Un aréopage de Marocains de la Diaspora issus de différents horizons politique, sportif, intellectuel, universitaire, scientifique, culturel et autres, se sont donnés rendez-vous, vendredi à Marrakech, le temps de débattre, dans le cadre de la 6è édition des Trophées Marocains du Monde : TMM”, de la thématique “Investissements Marocains du Monde: Comprendre le nouvel écosystème marocain”.

Sous la houlette de Salma Haouach, journaliste économique, la table ronde a mis en exergue le potentiel considérable des Marocains de la Diaspora en termes de compétences et de talents, à même de mieux les positionner comme des acteurs déterminés à contribuer positivement aux efforts de développement du Maroc, notamment en matière d’investissement.

Il a été question aussi, lors de cette rencontre, de mettre en avant la volonté majoritaire des Marocains du Monde d’investir dans leur pays d’origine, avec un accent mis sur le rôle crucial de l’éducation et de la famille dans le renforcement de cette fierté et de ce sentiment d’appartenance au Royaume.

Marquée par la participation de Hamid Bouchikhi, professeur à l’ESSEC France, Ali Mehrez, chargé de mission à l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Mamoun Tahri, responsable intelligence économique et développement durable à Bank Of Africa et Nisrine Ouazzani Chahdi, Responsable entreprenariat et venturing à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette rencontre a, de même, offert l’opportunité aux différents intervenants de mettre en avant l’importance de créer un environnement “propice” aux investissements des MRE, en mettant en place des dispositifs d’accompagnement adaptés à leurs besoins spécifiques.

Cela pourrait inclure des programmes de formation et de mentorat, des facilités administratives pour les investisseurs étrangers, ainsi que des incitations fiscales et financières, ont-ils reconnu à l’unanimité.

Et de soutenir qu’en renforçant le soutien aux initiatives entrepreneuriales des MRE, le Maroc pourrait stimuler l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique à long terme.

Par ailleurs, les intervenants ont souligné l’importance de promouvoir une culture de l’entrepreneuriat et de l’investissement au sein de la communauté marocaine à l’étranger, en encourageant les échanges d’expériences et en mettant en valeur les réussites des entrepreneurs marocains dans le monde entier.

Ils n’ont pas manqué de lancer un appel aux jeunes et aux porteurs de projets marocains résidant à l’étranger, les invitant à tirer entièrement profit des multiples opportunités d’investissement offertes par la mère- patrie, ainsi que des mesures d’incitation et des garanties que prévoit la nouvelle Charte de l’Investissement.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Amal Daoud, membre de la Fondation “Trophées Marocains du Monde” a loué l’importance de la thématique choisie pour cette table ronde, laquelle met en lumière l’évolution des stratégies et des opportunités d’investissement pour les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) dans le contexte d’un Maroc en mutation économique.

Ce nouvel écosystème marocain se caractérise par des réformes économiques, une croissance dans divers secteurs et une volonté politique affirmée de dynamiser l’investissement et l’entrepreneuriat, a-t-elle enchainé.

La première partie de l’événement a été consacrée au “Grand entretien” avec Ilham Kadri, Présidente de Syensqo, dans lequel la CEO s’est prêtée au jeu des questions- réponses autour de son parcours d’exception, sa formation, sa réussite et ses origines marocaines.

L’événement Trophées Marocains du Monde, organisé par la Fondation TMM présidée par Amine Saad, œuvre depuis 2017 à sélectionner à travers le monde des profils de Marocains aux parcours exceptionnels.

Le second temps fort de l’événement est la cérémonie de remise des Trophées prévue, samedi, durant laquelle, dix-huit nominés représentant six pays (France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne et USA) concourront dans six catégories pour un Trophée, chacun dans sa catégorie.