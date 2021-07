Aviation: l’OAAC plaide pour la levée des restrictions sur les voyages

jeudi, 1 juillet, 2021 à 20:32

L’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) vise à jeter les bases d’une intégration économique entre les différentes régions d’Afrique de l’Est, a souligné, jeudi, M. Mohamed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), précisant que ce groupement subit à la fois le poids de l’histoire et les contraintes des défis présents.