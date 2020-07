BAM émet une pièce commémorative à l’occasion du 21ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi

mercredi, 29 juillet, 2020 à 15:50

Le procureur général du Roi près la Cours d’appel de Casablanca a annoncé, mercredi, que le juge d’instruction a ordonné la mise en détention préventive de M. Omar Radi, suite à l’interrogatoire préliminaire, en vue de poursuivre l’enquête concernant les accusations qui pèsent sur lui dans deux affaires relatives à l’attentat à la pudeur avec violence et viol et à la réception de fonds étrangers dans le dessein de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État et d’entreprendre des contacts avec des agents de pays étrangers en vue de nuire à la situation diplomatique du Maroc.