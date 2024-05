Céréales : La production prévisionnelle estimée à 31,2 Mqx (ministère)

vendredi, 24 mai, 2024 à 18:26

«La prospérité atlantique exige de l’intégration structurelle entre les nations du Sud et leurs partenaires internationaux. La connectivité est le chemin qui nous y mènera le plus sûrement», a indiqué l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani lors d’un entretien-débat de haut niveau organisé vendredi à Washington par le prestigieux think tank américain «Atlantic Council ».