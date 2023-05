Congrès international des oasis et du palmier Dattier: plaidoyer pour une stratégie de mobilisation durable des ressources en eau

mardi, 30 mai, 2023 à 23:24

Ouarzazate – Les participants à la 1-ère édition du Congrès international des oasis et du palmier Dattier ont plaidé, mardi à Ouarzazate, pour l’élaboration d’une stratégie de mobilisation durable des ressources en eau afin de garantir la continuité et la durabilité des écosystèmes oasiens.

Après deux journées d’échanges et de débats scientifiques et techniques entre chercheurs, experts, professionnels et acteurs du secteur, les intervenants ont été unanimes à souligner l’impératif d’une gestion rationnelle et équitable des ressources en eau pour la préservation des écosystèmes oasiens.

Lors de la cérémonie de clôture de ce congrès, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les participants ont sensibilisé l’ensemble des acteurs impliqués dans cet écosystème sur son importance et ses contraintes tout en proposant des solutions adaptées en se basant sur des résultats scientifiques et des succes stories.

Parmi les solutions proposées, la mise en place d’un Centre d’excellence et d’un observatoire environnemental des écosystèmes oasiens pour le développement durable des oasis, ainsi que la promotion de la gestion participative et ingénieuse de l’eau qui constitue un savoir-faire séculaire pour l’irrigation d’une agriculture vivrière et paysagère au niveau des oasis.

Les participants ont également insisté sur l’importance de renforcer la recherche et l’innovation dans ce secteurs, notamment au niveau des techniques de production, de protection et des technologies de valorisation.

Ils ont insisté aussi sur la nécessité de développer les bases scientifiques pour l’élaboration d’une loi sur la protection des oasis et des instruments juridiques de sauvegarde et de développement des oasis ainsi que le renforcement de l’offre hydrique à travers la réalisation des barrages de stockage, des barrages de dérivation, des ouvrages de captage, de stockage et de transport de l’eau et des systèmes de collecte des eaux de pluies et des eaux usées traitées et saumâtres.

Les intervenants ont mis l’accent sur l’importance d’améliorer l’efficacité hydrique à l’échelle des exploitations et des réseaux d’irrigation, d’encourager les comportements économes en eau dans les activités agricoles et dans la vie quotidienne de la population, d’impliquer les agriculteurs locaux dans la prise de décisions concernant la gestion participative de l’eau et d’élaborer une cartographie du savoir-faire et des ressources patrimoniales matérielles et immatérielles.

Au terme du congrès, les participants ont souligné l’importance de continuer à promouvoir la durabilité et la préservation des oasis et du palmier dattier, et appelé à une action collective pour préserver ces écosystèmes uniques et soutenir les communautés qui en dépendent.

Organisé par de le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et forêts, cet événement a été marqué par la participation de 200 chercheurs et doctorants qui ont exposé près de 70 communications orales et 60 posters, ainsi qu’une affluence de 400 participants.

Ce congrès international, qui a attiré des experts, chercheurs et des professionnels du Maroc et d’ailleurs, a constitué une plateforme de partage de connaissances, d’échanges fructueux et de renforcement des initiatives visant à promouvoir la durabilité et le développement des oasis et du palmier dattier.

Les participants ont eu, pendant les deux jours du congrès, l’occasion d’assister à des conférences riches et constructives, des présentations de recherche novatrices et des démonstrations pratiques.