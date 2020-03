Coronavirus: L’ONCF affecte 100 MDH au Fonds spécial “Covid-19”

vendredi, 20 mars, 2020 à 18:29

Dans le cadre des visites effectuées par les services de contrôle et de suivi de l’approvisionnement du marché relevant du département économique de la préfecture de Kénitra, il a été procédé à l’inspection d’un nouveau produit fabriqué dans une unité de production située dans la zone industrielle Bir Rami et présenté au consommateur comme étant une solution nettoyante et désinfectante pour les mains et les surfaces, apprend-on auprès des autorités locales.