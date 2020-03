Coronavirus: Société Générale Maroc contribue avec 110 MDH au Fonds spécial

vendredi, 20 mars, 2020 à 15:27

Casablanca – Le Groupe Société Générale Maroc contribue avec 110 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, créé sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Cette contribution permet de renforcer l’élan national de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19, de soutenir la santé publique, l’économie nationale et de réduire les effets de la pandémie sur les populations défavorisées du Royaume, indique-t-on vendredi auprès de la Banque.

Dans une démarche citoyenne et engagée, le groupe Société Générale Maroc mobilise ses équipes et ses moyens afin d’accompagner ses clients et de contribuer à préserver l’intérêt national en soutenant le pays en cette période difficile, ajoute-t-on de même source.