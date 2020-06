Covid-19: Campagne de sensibilisation et de prévention au bénéfice de Sénégalais de retour en situation de vulnérabilité

mardi, 2 juin, 2020 à 18:40

Rabat – L’Action de coopération Sud-Sud (ACSS) en matière de migration a accompagné la direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (DGASE) dans la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Au cours des mois d’avril et mai 2020, les actions de sensibilisation et d’information sur cette pandémie, ainsi que la distribution de kit composés de détergents, savons liquides, sprays antibactériens, masques et désinfectants pour les mains, ont été menées à Dakar, Diourbel (Touba) et à Saint Louis, indique l’ACSS.

Ces trois régions ont connu un important retour de Sénégalais, notamment du Maroc, de la Mauritanie et de la la Libye, qui se trouvent actuellement en situation de vulnérabilité, fait savoir le communiqué.

Cette première campagne avait pour objectif d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur les Sénégalais de retour ainsi que de renforcer leur résilience, souligné l’ACSS, précisant que 300 kits ont ainsi pu être distribués auprès des différents bénéficiaires.

“Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation, les associations locales de migrants de retour ont été étroitement impliquées, notamment la Fédération des Associations des Sénégalais de l’Extérieur de Retour (FASER). Par cette initiative, le DGASE, Amadou François Gaye, et l’ACSS ont ainsi contribué au plan national de solidarité et soutien au plus démunis, tel que souhaité par le président de la république du Sénégal”, relève-t-on.

L’ACSS en matière de migration vise à renforcer la coopération entre le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal dans le domaine migratoire. Co-financée par le ministère fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et l’Union Européenne (UE), cette Action est mise en œuvre conjointement par la GIZ et Expertise France.