Dialogue social: Les acteurs socio-économiques soulignent l’importance du nouveau round pour la relance de l’économie

samedi, 11 juillet, 2020 à 10:28

Rabat – Des acteurs économiques et sociaux, réunis vendredi à Rabat, ont été unanimes à souligner l’importance du nouveau round du dialogue social tripartite pour la redynamisation et la relance de l’économie nationale.

Peu avant la tenue de ce round présidé par le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit et du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, M. Mohamed Amekraz, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Union marocaine du Travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démocratique du Travail (CDT) et l’Union nationale du Travail au Maroc (UNTM) ont mis en avant l’importance de cette réunion qui intervient après la reprise des activités économiques suite à l’allègement progressif du confinement sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19.