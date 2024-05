GITEX Africa 2024: L’ANP et PORTNET confirment leur participation

vendredi, 24 mai, 2024 à 22:48

Marrakech – L’Agence Nationale des Ports (ANP) et le Guichet Unique PORTNET ont annoncé leur participation à la deuxième édition du GITEX Africa, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech.

“Cet événement de renommée internationale sera l’occasion de promouvoir les dernières innovations et technologies dans divers secteurs, dont celui du portuaire et de la logistique”, indique l’ANP dans un communiqué.

À cette occasion, et dans le cadre de la démarche Smart Port Innovation, l’ANP et le Guichet Unique PORTNET s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer l’innovation collaborative, la recherche et le développement scientifique et technologique pour le secteur portuaire, ajoute la même source.

Dans ce contexte, poursuit- on de même source, l’ANP et PORTNET, en partenariat avec l’Université Mohammed VI, organisent, le vendredi 31 mai à 11h45 au pavillon E-Gov, la cérémonie de clôture de la 3ème édition du Hackathon Smart Port Challenge 2024, une compétition internationale dédiée à l’innovation dans le secteur portuaire et logistique.

Le Hackathon Smart Port Challenge 2024 a réuni plus de 176 startups venues de 58 pays. Encadrées par 30 experts éminents, ces startups ont proposé des projets innovants répondant aux challenges du développement durable, de la performance et de la sécurité portuaires.

À l’issue du Bootcamp organisé sur le campus STARGATE de l’UM6P à Benguérir, trois startups ont été sélectionnées par un jury composé des représentant de la communauté portuaire et du commerce extérieur pour la remise de Prix à l’occasion de cette cérémonie, conclut le communiqué.