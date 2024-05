Global Money Week 2024 : L’AMMC récompense les lauréats du concours de la bande dessinée et de la compétition “Quiz Finance”

vendredi, 24 mai, 2024 à 15:49

Rabat – L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé, mercredi à Rabat, une cérémonie de remise des prix pour les lauréats de la 1ère édition du concours de la bande dessinée et de la 4e édition de la compétition “Quiz Finance”.

Le concours de la bande dessinée est une nouvelle initiative de l’Autorité visant à développer l’intérêt du jeune public pour le domaine du marché des capitaux et la protection de l’épargne investie en instruments financiers, indique l’AMMC dans un communiqué.

La même source fait savoir que cette première édition a mis à l’honneur les jeunes talents appartenant à deux catégories d’âge, à savoir de 12 à 17 ans et de 18 à 24 ans. Le concours a porté sur la création d’œuvres autour de trois thématiques, à savoir le budget, l’épargne et l’investissement dans le marché des capitaux.

Pour la réalisation de leurs œuvres, l’AMMC a encouragé les participants à consulter les ressources pédagogiques d’éducation financière mises à leur disposition.

Après délibération du jury, quatre lauréats ont été sélectionnés pour l’originalité et la créativité de leurs œuvres, la qualité artistique, la pertinence du message véhiculé par les bandes dessinées et leur contribution à la sensibilisation du public aux enjeux financiers.

La cérémonie organisée au siège de l’AMMC a également été l’occasion de remettre les prix aux gagnants de l’édition 2024 de la compétition “Quiz Finance”. 250 élèves du cycle secondaire y ont pris part cette année, issus de la filière sciences économiques et gestion de huit lycées à travers le Royaume.

Les trois meilleurs élèves de chaque établissement ont ainsi été récompensés et ont reçu des prix de la part de représentants de l’AMMC, du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et de la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière.