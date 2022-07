L’AMDIE met en avant à Séoul les opportunités d’investissements qu’offre le Maroc

lundi, 4 juillet, 2022 à 15:26

Séoul – Le directeur des investissements de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Saber Chbani Idrissi, a mis en avant, dans un entretien accordé à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, les opportunités d’affaires qu’offre le Maroc, notamment à travers la marque “Morocco Now”.

“Les relations économiques entre la Corée et le Maroc sont bonnes mais sont à développer. Plusieurs entreprises coréennes sont installées au Maroc comme Hands Corp. (usine à Tanger) et Yura Corp. (à Meknès) dans l’automobile, mais nous avons encore beaucoup de choses à accomplir ensemble. Le nombre d’entreprises coréennes installées au Maroc est clairement appelé à se développer”, a souligné M. Chbani Idrissi.

“L’AMDIE est une agence centrale qui représente le gouvernement et qui a pour vocation de travailler sur l’ensemble des secteurs d’activité du tissu économique marocain, à l’exception de quelques secteurs qui sont gérés par des agences en direct comme l’agriculture et le tourisme”, a expliqué le responsable dans l’entretien.

“Sur l’ensemble du territoire marocain, nous avons deux missions principales. Une est une mission de promotion et communication. Nous allons lancer demain officiellement la marque “Morroco Now” en Corée du Sud. La deuxième est une mission business, de développement des affaires avec deux axes : développement des investissements au Maroc et développement des exportations depuis le Maroc”, a ajouté M. Chbani Idrissi.

Le responsable a ainsi relevé que l’objectif central est d’attirer les investisseurs étrangers et de leur offrir l’accès à plus de 1,5 milliard de consommateurs africains, européens et américains grâce à la cinquantaine d’accords de libre-échange conclus par le Maroc, à sa position géostratégique unique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique et à sa stabilité politique et économique.

Il a, dans ce sens, mis en avant les avantages dont bénéficierait une entreprise sud-coréenne qui décide de s’installer au Maroc, notamment en termes d’exportations sans droits de douane vers les pays cités, en plus de la jeunesse, la disponibilité, la qualification et le coût de la main-d’œuvre.

M. Chbani Idrissi a également souligné que le Maroc est engagé dans une économie durable, faisant savoir qu’en 2022, 42% de l’électricité consommée au Royaume est produite grâce à de l’énergie verte, avec l’ambition de porter ce chiffre à 52% en 2030.

“Nous avons une situation géographique qui nous permet d’avoir du soleil, du vent et de l’eau. Toutes ces caractéristiques font que nous proposons aux industries d’être totalement décarbonées”, a-t-il noté.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre du “Roadshow” organisé du 4 au 6 juillet à Séoul, visant la présentation et la promotion de la marque “Morocco Now”, la nouvelle force de frappe d’investissement et d’export du Maroc à l’international.

L’arrivée de la “Morocco Now” en Corée du Sud, quatrième puissance économique du continent asiatique, intervient à un moment à forte charge historique, Rabat et Séoul marquant cette année le 60è anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

L’événement comprend des réunions B2B, des déjeuners d’affaires, un grand symposium et un dîner sur l’environnement des affaires au Maroc.