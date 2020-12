L’ONMT place le tourisme balnéaire au cœur de son plan de relance de Dakhla

jeudi, 3 décembre, 2020 à 20:47

Casablanca- L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a entamé, jeudi, sa tournée des 12 régions du Royaume avec pour première escale, la région de Dakhla Oued Eddahab, pour mettre en place, en collaboration avec les opérateurs de la région, un plan stratégique de relance et les dispositifs marketing et commerciaux.

Au programme, une visite des principaux sites à promouvoir et réunion de travail avec les membres du Conseil Régional du Tourisme de la région pour préparer le plan de relance régional, dans l’objectif d’écouter les professionnels et assurer avec eux une relance optimale et durable de la région Oued Eddahab, indique un communiqué de l’ONMT