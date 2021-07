Réformes Fiscalité/EEP: Les projets de loi-cadre présentés à la Commission des finances et du développement économique

vendredi, 2 juillet, 2021 à 18:20

Rabat – La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a tenu vendredi une réunion consacrée à la présentation du projet de loi-cadre n°50.21 relatif à la réforme des Établissements et entreprises publics (EEP) et de celui de la loi-cadre n°69.19 portant réforme fiscale.