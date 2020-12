Un responsable chinois appelle à un plan post-pandémie pour la promotion du tourisme avec le Maroc

vendredi, 4 décembre, 2020 à 19:19

Pékin – Le vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Zhang Xu, a appelé à mettre en place un nouveau plan visant à promouvoir les échanges touristiques entre le Maroc et la Chine après la pandémie de Covid-19, et à renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.