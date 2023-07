Saison estivale 2023 : Mme Ammor appelle à la mobilisation totale des professionnels

vendredi, 14 juillet, 2023 à 18:54

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a appelé à la mobilisation de l’ensemble des professionnels ainsi que de ses équipes centrales, régionales et provinciales pour garantir la réussite de la saison estivale 2023.