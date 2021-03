Symposium CAM: Focus sur l’émergence d’une classe moyenne rurale

mardi, 23 mars, 2021 à 22:35

Rabat – L’émergence d’une classe moyenne agricole et l’encouragement des jeunes entrepreneurs du monde rural ont été au centre du débat, à l’occasion d’un Symposium, tenu mardi à Rabat, sous le thème “Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM)?”.

Lors de cet événement co-initié par le CAM en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la Fédération des chambres d’agriculture du Maroc et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural, les participants ont mis l’accent sur l’importance de l’employabilité des jeunes dans le secteur agricole et la promotion de l’entreprenariat dans le monde rural à même de développer un environnement propice à l’émergence de cette même classe.

Orientation portée au plus haut niveau, l’émergence d’une classe moyenne agricole et l’encouragement des jeunes entrepreneurs du monde rural constituent un élément central et primordial de la stratégie “Génération green 2020-2030”, ont souligné les intervenants lors d’une table ronde sous le thème “Emergence de la classe moyenne rurale : Employabilité des jeunes, transmission intergénérationnelle et projets émanant des opérations de Melkisation”.

Ils ont, dans ce sens, rappelé que cette nouvelle stratégie met l’accent sur la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans le monde rural eu égard à son fort potentiel en termes de création d’emplois, notant que la Melkisation des terres collectives constitue une véritable opportunité pour générer de nouveaux investissements modernes et plus rentables, notamment par les jeunes ayant-droits appelés à se regrouper dans des organisations professionnelles agricoles d’une nouvelle génération.

Et d’ajouter que le Crédit Agricole du Maroc s’est attelé à traduire les Hautes Orientations royales afin d’accompagner le déploiement de la stratégie “Génération Green” et l’atteinte de ses objectifs socioéconomiques. Dans ce cadre, l’action de CAM s’articule autour de deux axes à savoir, le programme Intelaka, plus particulièrement dans son volet dédié au monde agricole Al Moustatmir Al Qaraoui et une nouvelle gamme de produits innovants baptisés “CAM – Génération Green”

Combinant incitations de l’Etat et crédit bancaire, cette gamme propose dans un premier temps deux produits spécifiques à savoir “CAM – Génération Green Jeunes” destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu’à la jeune entreprise rurale de services à l’agriculture et “CAM – Génération Green Melkisation” : destiné aux ayants-droit des terres collectives à titre individuel (personnes physiques) ou en groupement.

Clôturant un cycle de rencontres entre les différents opérateurs du secteur et formalisant les engagements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par le groupe CAM, ce symposium s’est déroulé en trois temps, une séance officielle sur la thématique “La place centrale de l’agriculture et des politiques rurales dans les challenges économiques et sociaux à venir” ainsi que deux tables rondes, traitant respectivement de “l’émergence de la classe moyenne rurale : Employabilité des jeunes, transmission intergénérationnelle et projets émanant des opérations de Melkisation” et ” la pérennité du développement agricole : Vers une nouvelle génération de projets structurants”.