Un parti algérien dénonce une «cabale judiciaire» contre les militants des droits de l’Homme

mercredi, 24 octobre, 2018 à 10:37

Alger – Le parti algérien “Front des forces socialistes” (FFS) a dénoncé des “cabales judiciaires” visant à intimider les militants des droits de l’Homme, notamment dans le sud de l’Algérie.

Dans un communiqué, Le FFS juge inadmissible “la persistance du harcèlement judiciaire et de l’injustice qui s’abat sur les militants des droits de l’Homme et sur les militants associatifs”, relevant que “ces poursuites judiciaires sont une énième atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’exercice associatif et syndical”.

Le plus vieux parti d’opposition condamne la “cabale judiciaire” contre ses militants et plus particulièrement contre El-Hachemi Litim, responsable à la Fédération de Laghouat et défenseur des droits de l’Homme. “El-Hachemi Litim est poursuivi dans le cadre de l’exercice de ses activités associatives et syndicales”, souligne-t-il.

La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) a, à plusieurs reprises, dénoncé vigoureusement les atteintes à la liberté d’expression et d’association en Algérie, ainsi que la gestion sécuritaire et répressive des mouvements de contestation pacifique.

“La censure et les pressions sont des pratiques rétrogrades auxquelles recours systématiquement le pouvoir algérien pour museler la liberté d’expression dans le pays”, souligne-t-on.