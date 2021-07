Bucarest : Remise d’un Wissam royal à l’ancienne ambassadrice de la Roumanie au Maroc

jeudi, 1 juillet, 2021 à 21:19

Bucarest – L’ambassade du Maroc à Bucarest a organisé, mercredi, une cérémonie en l’honneur de l’ancienne ambassadrice de la Roumanie à Rabat, Mme Daniela Bazavan, pour lui remettre le Wissam Alaouite de l’ordre d’Officier, que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner au terme de sa mission dans le Royaume.

Cette cérémonie a vu la participation de nombreux invités, notamment M. Cornell Feruta et Mme Daniela Gitman, Secrétaires d’État au ministère des affaires étrangères roumain, de directeurs généraux, d’anciens ambassadeurs, et de nombreuses personnalités, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Bucarest.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bucarest, Hassan Abouyoub a loué la relation profonde d’amitié et de respect entre les deux pays. Il a souligné que cette Haute distinction Royale exprime à la fois l’appréciation des efforts fournis par Mme Bazavan dans la consolidation du partenariat bilatéral et la volonté du Royaume de tracer des perspectives plus ambitieuses pour nos actions futures au service d’une prospérité partagée.

Pour sa part, M. Feruta a mis en exergue les valeurs communes, la proximité culturelle et les liens historiques qui unissent les deux pays amis. Devant les défis communs qu’il importe d’affronter, il a souligné l’aspect prioritaire que revêt le partenariat avec le Maroc, sa modernisation et son adaptation aux exigences du moment.

De son côté, Mme Bazavan a réitéré sa pleine gratitude à SM le Roi Mohammed VI, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse distinction. Elle a tenu à partager sa passion pour la culture, l’histoire, et les traditions séculaires du Royaume et son admiration pour les progrès réalisés par le Maroc dans tous les domaines.