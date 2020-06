Coronavirus: Ottawa veut un engagement accru en faveur des pays les plus vulnérables

jeudi, 4 juin, 2020 à 16:10

Ottawa – Le Canada souhaite travailler pour un engagement international accru en faveur des pays en développement les plus durement touchés par la pandémie du Covid-19, a affirmé le Premier ministre Justin Trudeau.

Lors d’un entretien mercredi avec des membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes, et du Pacifique (ACP), sur la réponse mondiale à la crise, M. Trudeau a reconnu les défis auxquels font face les pays en développement dans leur lutte contre le coronavirus, soulignant l’importance d’assurer davantage de coordination pour protéger la santé et la sécurité de tous.

Il a mis en valeur les liens étroits avec les pays des trois régions de l’ACP, grâce à des relations fondées sur des valeurs communes et l’appartenance à des organisations comme le Commonwealth, l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Organisation des États américains, selon un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Ont aussi pris part à cette réunion, convoquée par le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, les dirigeants de l’Australie, de la France, de la Norvège, ainsi que des responsables Nations Unies et de l’Union européenne, souligne-t-on.

L’accent a été également mis sur la reprise à long terme des mesures nécessaires pour renforcer la résilience économique. A cet égard, M. Trudeau a évoqué l’initiative lancée par le Canada, en collaboration avec l’ONU et la Jamaïque, en vue d’accélérer la réponse mondiale face à la pandémie.

L’initiative s’articule autour de l’amélioration de l’accès au financement de développement, notamment pour les pays à faible et moyen revenus, afin de les aider à se rétablir, à rebâtir et à créer des économies et des sociétés prospères, inclusives et résilientes.