Couvre feu au Kenya: la violence policière pointée du doigt avec trois morts dont un enfant de 13 ans

mercredi, 1 avril, 2020 à 15:06

Les groupes et sociétés d’armateurs et industriels opérant dans la pêche pélagique à Dakhla et membres de l’Association marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (AMAIPP), ont annoncé un don de 10 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.