Covid-19: Le Royaume-Uni recense le plus faible bilan de décès depuis le début du confinement

lundi, 1 juin, 2020 à 20:00

Londres – Le Royaume-Uni a recensé le plus faible bilan de décès quotidien depuis le début du confinement, avec seulement 111 morts enregistrés lundi.

Le nouveau bilan léger de décès a été salué comme un “progrès important” par le ministre de la Santé Matt Hancock lors de la conférence de presse quotidienne sur la pandémie de coronavirus.

“Les chiffres montent que nous sommes en train de remporter la bataille contre le coronavirus”, a déclaré M. Hancock, ajoutant : “Nous sommes donc en mesure aujourd’hui de procéder à des changement prudents au confinement.”

Les bilans du début de semaine sont généralement plus faibles en raison des retards dans les recensements pendant le week-end et ils sont assez souvent suivis d’une recrudescence, mais les moyennes sur sept jours montrent une tendance à la baisse.

Cette progression intervient alors que le Royaume-Uni a commencé à assouplir les mesures de confinement décrété le 23 mars pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus, en autorisant l’ouverture partielle de certaines écoles primaires en Angleterre, après près de trois mois d’arrêt.

Néanmoins, la réouverture des écoles a été jugée prématurée par bien de parents, de syndicats enseignants et de collectivités locales qui estiment qu’il est encore trop tôt de prendre une telle décision vu que les taux de transmission et d’infection “restent encore élevés”.

Le gouvernement a également autorisé les rassemblements de six personnes à l’extérieur à partir de lundi en Angleterre, permettant aux familles ou amis de se retrouver dans un parc ou de partager un barbecue, tandis que les 2,2 millions de personnes identifiées comme les plus fragiles et forcées de s’isoler totalement pourront sortir prudemment.

Depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni a enregistré 39.049 décès dus au coronavirus, tandis que le total des personnes atteintes de Covi-19 a atteint 276.332, en augmentation de 1.570 contaminations, soit la plus faible depuis le 25 mars.