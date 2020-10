France/Coronavirus: La liste des grandes villes placées en “alerte maximale” se rallonge

lundi, 12 octobre, 2020 à 8:33

Paris – Deux nouvelles métropoles françaises, Toulouse et Montpellier (Sud) seront placées dans la nuit de lundi à mardi en “alerte maximale”, suite à la forte hausse des cas de contamination et des hospitalisations, rapportent les médias du pays citant les autorités locales.

La zone d’alerte maximale est atteinte lorsque le taux d’incidence dans la population générale dépasse 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, quand il dépasse 100 chez les plus de 65 ans, et si le taux d’occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid-19 atteint 30% dans la région.

Elle suppose notamment la fermeture des bars et salles de sport, un protocole renforcé dans les restaurants ou encore des jauges réduites dans les amphithéâtres d’universités et dans les centres commerciaux.

La décision de placer Toulouse et Montpellier en “alerte maximale” vise à “limiter les grands rassemblements, empêcher les activités à risque et réguler les autres types d’activité pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre”, ont expliqué les autorités locales.

Les deux grandes villes rejoignent ainsi la liste des villes placées samedi en “alerte maximale” comme Lyon, Grenoble (centre-Est), Saint-Etienne (centre) et Lille (Nord). La capitale Paris et Aix-Marseille (Sud-Est), ainsi que la Guadeloupe (Antilles), avaient déjà été placées en “alerte maximale” avec un renforcement de mesures.

Lundi matin sur France Info, le Premier ministre Jean Castex a affirmé que le gouvernement “n’excluait pas des reconfinements locaux”.

La France a enregistré dimanche plus de 16.100 nouveaux cas de contamination au Covid-19, ce qui marque un léger ralentissement par rapport au niveau record de plus de 26.000 cas annoncés samedi, selon les données de Santé Publique France (SPF).

Le bilan s’établit désormais à 734.974 cas confirmés depuis le début de l’épidémie en mars dernier qui a fait au total 32.730 morts.