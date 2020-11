Kenya: Face à une opposition farouche, le projet d’amendement de la Constitution pourrait-il aboutir?

lundi, 16 novembre, 2020 à 12:58

-Par : Abdelouahed LABRIM-

Nairobi – Au Kenya, le projet d’amendement de la Constitution proposé dans le rapport “Bulding Bridges Initiative” (BBI, Construire les ponts) qui sera soumis prochainement à référendum fait face à une opposition farouche de la part de l’entourage même du président Uhuru Kenyatta et d’une certaine élite politique qui exige d’abord que soient apportés des changements à la mouture actuelle du rapport avant de le soumettre pour consultation au public.

Fruit de plusieurs mois de travail d’un comité mêlant élus, experts ou encore religieux, ce document qui fait suite à la dernière crise électorale de 2017, aux violences post-électorales et à la réconciliation d’Uhuru Kenyatta avec le chef de l’opposition Raila Odinga en mars 2018, ne fait pas l’unanimité dans l’ensemble du pays, puisque plusieurs parties dirigées notamment par le vice-président William Ruto s’y opposent farouchement.

En défendant son projet, le Président Kenyatta s’est montré rassurant en avançant que les changements à la Constitution proposés par le BBI sont destinés “à assurer l’avenir du pays”. Il a ajouté dans ce sens que “chaque voyage commence par un seul pas, fait avec foi, parfois contre toute attente”.

“Ce voyage a commencé avec la publication du rapport de l’Initiative Building Bridges. Plus important encore, engageons-nous dans un discours positif sur le BBI en vue d’effectuer des changements de grande envergure”, a soutenu le président dans son dernier discours devant le parlement.

Pour M. Kenyatta, des “changements majeurs” sont nécessaires à la Constitution et à d’autres lois afin de “jeter les bases de l’avenir prospère que nous recherchons.”

“Lorsque les générations arrivent longtemps après notre départ, laissez-les dire que nous avons pris la bonne décision en ce moment, que nous avons choisi l’unité plutôt que la division, que nous avons rêvé et donné naissance à une nation plus heureuse, plus harmonieuse et plus prospère”, a-t-il soutenu.

Les recommandations des experts du BBI touchent au cœur des institutions, notamment de l’exécutif. Ils proposent la création d’un poste de Premier ministre, nommé par le président, de deux vice-Premiers ministres, et d’un chef officiel de l’opposition, qui sera le candidat ayant fini deuxième de l’élection.

Sur ce plan, le vice-président multiplie les rassemblements politiques partout dans le pays pour affirmer son “non catégorique” à la mouture actuelle du rapport.

Ruto persévère, même en temps de pandémie et où les rassemblements sont interdits, émettant ses réserves sur plusieurs clauses contenues dans le rapport BBI.

Il a notamment exprimé sa résistance à la proposition d’abolir la Commission du service national de police et de la remplacer par le Conseil de police du Kenya qui serait présidé par le ministre de l’Intérieur.

Le Premier ministre siégerait également au conseil en vertu des propositions du BBI – mais cela, selon le vice-président, enlèvera l’indépendance de la commission exerçant des fonctions de contrôle sur la police telle qu’elle est actuellement consolidée dans la Constitution (2010).

“La constitution de 2010 était très claire que la police agit indépendamment de tout politicien, qu’il soit au gouvernement ou dans l’opposition. Recommander un conseil de police partagé par un ministère, c’est en fait une dérogation à l’indépendance de la police. Nous devons faire attention à notre destination», a averti Ruto.

Le projet de loi visant à amender la Constitution par le biais de l’initiative Building Bridges pourrait être publié cette semaine, selon des sources proches du parlement. Si le projet est officiellement publié, il va anéantir les espoirs des groupes réclamant des amendements au rapport.