L’ambassadrice du Maroc au Canada distinguée

samedi, 3 juin, 2023 à 21:51

Ottawa – L’ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a été honorée à Ottawa en guise de reconnaissance du rôle actif de la diplomatie marocaine et des efforts déployés pour consolider le partenariat maroco-canadien et marquer avec éclat le 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Mme Otmani a été désignée, pour la deuxième fois, ambassadeur de l’année pour la région Afrique du Nord au Canada.

Instituée en 2018, cette distinction en matière de performance diplomatique est décernée par le Conseil de la diplomatie internationale publique dont le siège est à La Haye et son bureau de représentation à Ottawa, en collaboration avec Netherlands Diplomat Magazine, la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et le Décanat du Corps diplomatique d’Ottawa.

Intervenant à cette occasion, Mme Otmani s’est dit “heureuse et privilégiée” de servir et de représenter le Maroc dans un “grand pays ami comme le Canada”, relevant que cette distinction “vient couronner des efforts et un travail collectif accompli sur une base quotidienne, non seulement des siens, mais aussi celui de tous ses collègues diplomates et les membres de la diaspora marocaine”.

L’ambassade rappelle, dans ce cadre, des événements culturel, académique, économique et touristique organisés en 2022 pour marquer le 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada.

Ces activités ont été tenues dans plusieurs provinces canadiennes en collaboration notamment avec le Centre culturel marocain de Montréal, les consulats généraux du Maroc à Montréal et à Toronto, les associations marocaines du Canada, les consulats honoraires du Royaume à Winnipeg, Fredericton, Vancouver, Saskatoon et Edmonton.

Le Maroc a notamment été l’invité d’honneur en 2022, de trois importants festivals de films canadiens à savoir, Vues d’Afrique à Montréal, le Festival du Film de l’Outaouais, et Ciné Franco de Toronto, indique la même source, ajoutant que la célébration de la fête du Trône, qui a vu la participation de plus de 15.000 membres de la diaspora marocaine du Canada à Montréal, a également été l’un des moments forts de l’année 2022.de

Un communiqué de l’ambassade du Maroc au Canada indique que le prix que la diplomate marocaine reçoit pour la deuxième fois après en avoir été récipiendaire en 2019, récompense les performances réalisées par la Mission diplomatique du Royaume dans ce pays d’Amérique du Nord entre le 1er janvier 2022 et le mois d’avril 2023.

Le choix et la sélection des meilleurs ambassadeurs sont opérés par un Comité indépendant relevant de Diplomate Magazine de la Haye qui tient compte dans ses décisions, notamment de l’implication et de l’engagement de l’ambassadeur candidat au prix, avec la société civile canadienne qui sont dûment documentés par des photos, des publications sur les réseaux sociaux, l’impression de bulletins ou lettres, précise-t-on de même source.

La diplomate marocaine est également détentrice de la médaille du mérite qui lui a été décernée par le ministère des Affaires étrangères de la République Tchèque et du Prix de la Mairie de Prague de la meilleure personnalité étrangère investie dans le domaine de la culture. Les deux distinctions lui ont été remises en 2017, selon le communiqué.