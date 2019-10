Le ministre espagnol de l’Intérieur demande une nouvelle fois au gouvernement catalan de condamner “fermement” la violence

dimanche, 20 octobre, 2019 à 16:55

Madrid- Le ministre espagnol de l’Intérieur en fonction, Fernando Grande-Marlaska, a demandé, dimanche, au gouvernement régional de la Catalogne de condamner de “manière ferme” les actes de violence survenus durant ces derniers jours dans la région, à la suite de la condamnation d’ex responsables catalans.

“Nous nous attendons à ce que le chef du gouvernement régional catalan, Quim Torra, et les membres de son exécutif condamnent de manière +effective+ et +directe+ la violence et expriment leur solidarité avec les forces de sécurité de l’État”, a affirmé Grande-Marlaska lors d’une conférence de presse tenue au palais présidentiel de la Moncloa, à l’issue de la réunion du Comité de suivi de la situation en Catalogne, qui a été présidée par le chef du gouvernement espagnol en fonction, Pedro Sánchez.